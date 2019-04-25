Калуга, , 18:52 — REGNUM

25 апреля в Калуге почтили память ветерана Великой Отечественной войны, председателя городского совета ветеранов, почётного гражданина города Александра Яковлевича Унтилова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Александр Яковлевич ушёл из жизни 7 марта, 25 апреля ему бы исполнилось сто лет.

В Калуге почтили память Александра Унтилова Пресс-служба Городской думы Калуги

Отдать дань памяти ветерану пришли глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, руководители подразделений Городской управы, ветераны Великой Отечественной, учащиеся школ города, а также родные и близкие Александра Яковлевича.

Александр Яковлевич Унтилов родился в Новосибирской области 25 апреля 1919 года. Служил в Красной армии с 1939 по 1948 год, сражался на фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года.

Участвовал в обороне Москвы, боях на территории Калужской области, сражении под Курском, освобождении Украины, Белоруссии, Прибалтики, разгроме немецких войск в Восточной Пруссии. Был ранен в боях под Кенигсбергом, после выздоровления участвовал в войне с Японией.

После войны Александр Яковлевич переехал в Калугу, работал на железной дороге. Был секретарем узлового парткома и областного совета профсоюзов машиностроения, избирался депутатом горсовета. После ухода на пенсию в 1984 году продолжил трудиться в общественных организациях, возглавлял городской совет ветеранов.

На торжественной церемонии прозвучали стихи и песни военных лет, люди, близко знавшие Александра Яковлевича, поделились своими воспоминаниями об этом замечательном человеке.

Городской голова Дмитрий Разумовский предложил ежегодно начинать праздничные мероприятия в честь Дня Победы со дня памяти Александра Унтилова.

«К глубочайшему сожалению Александр Яковлевич несколько дней не дожил до столетнего юбилея, сейчас наша главная задача сохранить память о нём, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — В ближайшее время городской совет ветеранов выйдет с предложением в Городскую думу об увековечении памяти Александра Яковлевича. Впереди главный праздник нашей страны — День Победы. К величайшему сожалению в этом году он пройдёт без нашего дорогого Александра Яковлевича, но я уверен, что он будет вместе с нами в рядах Бессмертного полка. Мы всегда будем помнить Александра Яковлевича, его имя навсегда вошло в историю нашего города. Для каждого из нас он был другом, товарищем, наставником и соратником. Вечная память об Александре Яковлевиче Унтилове навсегда сохранится в наших сердцах».

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