Четверг, 25 Апреля 2019 года
18:08:50 МСК

Россия передала гумпомощь Зимбабве, пострадавшему от циклона «Идай»

Общество

Гуманитарная помощь доставлена в столицу Зимбабве самолётом МЧС России

Москва, 25 апреля 2019, 18:07 — REGNUM  Самолёт МЧС России 25 апреля доставил в Хараре гуманитарную помощь для населения Зимбабве, пострадавшего в результате тропического циклона «Идай». Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«При участии посольства России зимбабвийским властям были переданы многоместные палатки, одеяла и продукты питания общим весом свыше 30 тонн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доставка гуманитарного груза состоялась в рамках осуществляемой Россией операции по оказанию содействия правительствам Мозамбика, Зимбабве и Малави в ликвидации последствий «беспрецедентного для юго-востока Африки стихийного бедствия».

Читайте также: Россия оказала гумпомощь пострадавшему от наводнения Мозамбику

Напомним, тропический циклон «Идай», обрушившийся на юго-восточное побережье Африки в конце марта, вызвал паводки и разрушения в Мозамбике, Зимбабве и Малави. Жертвами удара стихии стали в общей сложности более 1000 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить