Россия передала гумпомощь Зимбабве, пострадавшему от циклона «Идай»

Москва, , 18:07 — REGNUM Самолёт МЧС России 25 апреля доставил в Хараре гуманитарную помощь для населения Зимбабве, пострадавшего в результате тропического циклона «Идай». Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«При участии посольства России зимбабвийским властям были переданы многоместные палатки, одеяла и продукты питания общим весом свыше 30 тонн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доставка гуманитарного груза состоялась в рамках осуществляемой Россией операции по оказанию содействия правительствам Мозамбика, Зимбабве и Малави в ликвидации последствий «беспрецедентного для юго-востока Африки стихийного бедствия».

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Напомним, тропический циклон «Идай», обрушившийся на юго-восточное побережье Африки в конце марта, вызвал паводки и разрушения в Мозамбике, Зимбабве и Малави. Жертвами удара стихии стали в общей сложности более 1000 человек.