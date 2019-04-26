Московские автовладельцы как новый вид нефти: эксперт о проблеме штрафов

Москва, , 10:53 — REGNUM В Москве назрела проблема штрафов, выписанных работникам скорой помощи во время рабочей смены за парковку в неустановленных местах. Как корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала координатор общественного движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова, обусловлена она в первую очередь тем, что припарковаться в городе, а иногда даже остановиться для посадки и высадки пассажира уже стало огромной проблемой.

«Парконы, камеры, пешие инспекторы. Целая индустрия работает на то, чтобы из новой нефти — московских автовладельцев — поступало всё больше денег. Чудовищно, что и для спецтранспорта не делается никаких исключений», — отметила она.

По словам координатора, с появлением электронного приложения «Помощники Москвы», которые за баллы готовы оштрафовать кого угодно, будь это детская реанимация или пожарные, ситуация всё более ухудшается. О проблеме штрафов, выписанных скорым во время рабочей смены, в общественное движение поступают сообщения каждую неделю.

«В МАДИ настаивают, что если проблесковые маяки у скорой выключены, штраф обоснован. Но ведь приезжает на вызов она не на минуту-две, а и на десять, и двадцать минут. Представляете радость жильцов, если все это время скорая будет стоять с включённой сиреной и мигать?» — отметила Юлия Каблинова.

По её мнению, в настоящий момент ситуация дошла до полного абсурда, и разрешать её необходимо немедленно путём создания реестра специального транспорта. В идеале он должен быть публичным, чтобы людям было понятно, каким автомобилям и на каком основании даны преференции. Кроме того, должны появиться чёткие и понятные процедуры, согласно которым спецтранспорт будет туда вноситься.

«То, что скорым и пожарным они необходимы, — это очевидно», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с представителями бизнеса мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковка не является для столичных властей источником дохода. Она является регулятором количества машин, которые приезжают в центр города.

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