Черкесск, , 17:51 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии пресечен крупный канал поставки героина в республику. В распространении наркотиков в особо крупном размере обвинены два жителя Украины Владимир Я. и Максим М., пишет «Интерфакс».

Инъекция наркотика Цитата из х∕ф «Реквием по мечте». Реж. Даррен Аронофски. 2000. США

Как установил суд, свою преступную деятельность на территории Карачаево-Черкесии украинские драгдилеры начали в августе 2016 года. Они сбывали героин через информационно-телекоммуникационные сети. В марте 2017 года оба злоумышленника были задержаны сотрудниками УФСБ и МВД по региону в момент закладки наркотиков в тайники.

В отношении задержанных было возбуждено 12 уголовных дел. Приговором Черкесского городского суда преступникам назначено наказание в виде лишения свободы сроком по 11 лет каждому с отбыванием в колонии строгого режима. Верховный суд КЧР оставил его без изменения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Карачаево-Черкесии вынесен приговор семерым участникам преступной группы, которые торговали наркотиками на территории республики. Общий срок наказания, назначенный для них судом, превысил 80 лет в колонии строгого режима.