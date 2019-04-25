Сеть алкогольных супермаркетов судится с курскими депутатами

Курск, , 17:49 — REGNUM Депутаты Курской областной думы хотят ужесточить ограничения на розничную продажу алкоголя на территории региона. Как сообщила пресс-служба облдумы, об этом шла речь на заседании постоянного комитета по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике 24 апреля.

Депутат Курской областной думы Олег Белашов предложил закрыть все алкомаркеты в жилых домах и в радиусе 50 метров от жилых домов. Этот проект пока только обсуждается и, по информации местных СМИ, находит мало поддержки у парламентариев. Зато в думе с энтузиазмом восприняли инициативу Железногорской городской думы, которая предложила запретить продажу алкоголя с 22:00, а не с 23:00. Законопроект должны рассмотреть на ближайших заседаниях облдумы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, дополнительные ограничения продажи алкоголя на территории региона ввела Курская облдума в сентябре 2015 года при губернаторе Александре Михайлове. Областной закон запретил розничную продажу «на розлив» в торговых точках, расположенных в многоквартирных жилых домах и в их дворах и пристройках. Также продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 запретили в Международный день защиты детей 1 июня и День знаний 1 сентября. Предприниматели, которые получили лицензию на розничную продажу алкогольной продукции до вступления в силу этого закона, получили право доработать в старых условиях, пока не истекла лицензия.

Куряне приняли нововведения положительно — но не бизнесмены. Депутат Александр Анпилов рассказал, что на областную думу в суд подала сеть «Красное&Белое». Суд признал правоту депутатов, однако в думе не исключают, что тяжба продолжится.

«Суд первой инстанции поддержал позицию курской думы. Однако, я думаю, что торговая сеть будет обращаться в вышестоящие инстанции», — цитирует слова Анпилова портал 46tv.