Частный медцентр в Костроме заплатит 1,2 миллион за смерть пациентки

Кострома, , 17:48 — REGNUM Частный медицинский центр Костромы выплатит семье умершей пациентки более миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает прокуратура области.

Женщина умерла в 2016 году после операции на венах. Как рассказали следователи, 45-летняя женщина, проживавшая в районном центре недалеко от Костромы, обратилась в местную больницу. Там ее обследовали и направили на хирургическое лечение в Кострому.

Пациент решила не терять время в очередях в бесплатную больницу и пошла в частный медицинский центр. Операцию по удалению варикоза хирург центра сделал ей в феврале, а уже в марте женщина снова обратилась в клинику с жалобами. Её пролечили в стационаре и через 9 дней выписали.

Через сутки пациентка скончалась. Причиной смерти женщины стал тромб. По факту смерти было возбуждено уголовное дело.

Обвинение утверждало, что лечащий врач поставил ошибочный диагноз, что привело к неправильной тактике лечения женщины и, как следствие, смерти последней в марте 2016 года в медицинском центре.

Суд признал врача медцентра виновным по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профобязанностей) и приговорил его к 1,5 годам ограничения свободы.

Согласно решению суда медицинский центр, в котором работал врач, «должен возместить вред, причиненной его работником при исполнении трудовых обязанностей». Компенсация морального вреда оценена в 1,2 млн. рублей.