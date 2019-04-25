Мэра Москвы просят проконтролировать траты орловского губернатора

Орел, , 17:38 — REGNUM Орловские общественники — представители общественного движения «Граждане Орла» просят мэра Москвы Сергея Собянина определить целевое расходование денег, выделенных региону из столичного бюджета: по их мнению, деньги нужно тратить не на установку «типовых фонтанов», а на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом ИА REGNUM сообщил координатор движения Вадим Невров 25 апреля. Сегодня же еще одно письмо, также в адрес мэра Москвы, направил депутат Орловского горсовета Евгений Косогов.

«Выражая интересы жителей города Орла обращаемся к вам с настоятельной просьбой определить целевое направление расходования выделенных правительством Москвы денежных средств в бюджет Орловской области», — говорится в обращении «Граждан Орла» к Сергею Собянину.

Общественники обращают внимание, что в последние десять лет Орёл теряет свое историко-архитектурное наследие, в том числе — из-за бездействия чиновников.

«Вместо сохранения и реставрации ценных архитектурных объектов спонсорская финансовая помощь из бюджета Москвы идёт на установку типовых фонтанов, перепланировку скверов — точечную, не вписанную в общую концепцию развития городской среды, что не способствует заявленным целям развития внутреннего туризма. А вместе с тем граждане Орла помнят те времена, когда в Орёл приезжали туристы из других городов и стран по линии «Спутник». Хотим также заметить, что в общественном пространстве Орла модель освоения орловскими чиновниками денег, выделяемых Москвой, гражданами воспринимается крайне негативно, что отражается на ваших как руководителя столицы нашей страны имиджевых потерях и в целом на отношении к Москве», — уверены общественники.

По мнению «Граждан Орла», гораздо эффективнее деньги — речь идет о 350 млн рублей, выделенных региону Москвой в 2019 году — можно было бы потратить на сохранение и восстановление архитектурных памятников. Общественники просят мэра Москвы «повлиять на губернатора А. Е. Клычкова и обратить его внимание на то, что архитектурные преобразования необходимо проводить только в согласии с гражданами, жителями города, общественными объединениями и местным экспертным сообществом».

Депутат Орловского горсовета Евгений Косогов, в свою очередь, направил в адрес Собянина письмо с просьбой помочь обманутым дольщикам — «оказать максимальное содействие в завершении строительства в г. Орле многоквартирных домов: д. 5 по ул. Родзевича-Белевича (вторая и третья очередь), д. 46 по ул. Бурова (вторая очередь), д. 83 по ул. Панчука, а также д. 10б по ул. Садовой в пгт. Нарышкино». В письме депутат обращает внимание, что 250 млн рублей, выделенные Орловской области Москвой в 2018 году, «были крайне неэффективно израсходованы», и просит изменить целевое назначение выделенных в 2019 году 350 млн рублей на решение проблем обманутых дольщиков.

На обращение общественников отреагировал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, который отметил, что «за ремонт данных скверов и фонтанов голосовали тысячи жителей Орла», и именно к мнению этих людей и прислушался губернатор, цитируют Лежнева «Орловские новости». Он также напомнил, что фонтаны, скверы, городские парки в Орле находились в удручающем состоянии, и поэтому горожане проголосовали за их благоустройство.