В провинции Чжэцзян привлечен к ответственности высокопоставленный чиновник

Пекин, , 17:21 — REGNUM В Китае продолжается активная борьба с коррупцией, ключевую роль в которой играют Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) и Министерство контроля КНР. В приморской провинции Чжэцзян соответствующими структурами этих ведомств проводится расследование деятельности заместителя председателя Постоянного комитета (ПК) Собрания народных представителей (СНП) города Тайчжоу Чэнь Сянчжуна, сообщает 25 апреля Синьхуа.

Одного из руководителей городского парламента подозревают в «серьезном нарушении дисциплины и закона». Под этой формулировкой в Китае, как правило, подразумевается коррупционная деятельность.