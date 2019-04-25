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Законопроект о скидке в 70% за быструю оплату штрафов ПДД готовят в Госдуме

Общество

Мера призвана повысить собираемость штрафов

Москва, 25 апреля 2019, 17:10 — REGNUM  Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме готовят законопроект о 70-процентной скидке для водителей, своевременно уплативших штрафы за ряд нарушений ПДД, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

«Депутаты фракции ЛДПР… намерены внести предложение о предоставлении 70-процентной скидки на штрафы за нарушения, предусмотренные отдельными статьями административного кодекса», — говорится в распространенном сообщении.

В частности, «дисконт» предлагается установить и за нарушение правил парковки.

«В самое ближайшее время данный законопроект будет подготовлен и внесен на рассмотрение Государственной думы», — указали парламентарии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил о необходимости отменить «скидку» в 50% на уплату штрафов за нарушение ПДД в случае, если водитель оплатил штраф досрочно.

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