Суд остановил работу нефтепредприятия в Северной Осетии

Владикавказ, , 17:05 — REGNUM Нефтеперерабатывающее предприятие ООО «Нефтехимсервис» в станице Павлодольская Моздокского района работало с многочисленными нарушениями. По результатам проверки прокуратуры Северной Осетии деятельность двух производственных объектов завода остановлена на 30 суток, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, на предприятии не проводятся должным образом сбор, хранение и утилизация отходов производства и потребления, не принимаются меры по предотвращению образования взрывоопасных смесей в системах трубопроводов. Системы контроля неисправны или выключены. При этом имеется множество нарушений, которые могут привести к взрывам. Между тем на «Нефтехимсервисе» не назначено даже должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность.

По решению суда прекратили работу до устранения всех выявленных нарушений в сфере промышленной безопасности склад ГСМ и сеть газопотребления, а директор завода и юридическое лицо привлечены к административной ответственности.

Читайте также: Из нефтедобывающей скважины в Северной Осетии разлилась нефть

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в РСО-Алании было выявлено 529 нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования. По 10 из них были возбуждены уголовные дела, к дисциплинарной ответственности привлечено 78 должностных лиц, к административной — 64 лица.