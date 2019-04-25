Четверг, 25 Апреля 2019 года
17:09:17 МСК

Суд остановил работу нефтепредприятия в Северной Осетии

Общество

В двух производственных отделах завода нашли серьезные нарушения техники безопасности и охраны окружающей среды

Владикавказ, 25 апреля 2019, 17:05 — REGNUM  Нефтеперерабатывающее предприятие ООО «Нефтехимсервис» в станице Павлодольская Моздокского района работало с многочисленными нарушениями. По результатам проверки прокуратуры Северной Осетии деятельность двух производственных объектов завода остановлена на 30 суток, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, на предприятии не проводятся должным образом сбор, хранение и утилизация отходов производства и потребления, не принимаются меры по предотвращению образования взрывоопасных смесей в системах трубопроводов. Системы контроля неисправны или выключены. При этом имеется множество нарушений, которые могут привести к взрывам. Между тем на «Нефтехимсервисе» не назначено даже должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность.

По решению суда прекратили работу до устранения всех выявленных нарушений в сфере промышленной безопасности склад ГСМ и сеть газопотребления, а директор завода и юридическое лицо привлечены к административной ответственности.

Читайте также: Из нефтедобывающей скважины в Северной Осетии разлилась нефть

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в РСО-Алании было выявлено 529 нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования. По 10 из них были возбуждены уголовные дела, к дисциплинарной ответственности привлечено 78 должностных лиц, к административной — 64 лица.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противопожарная безопасность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить