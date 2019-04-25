«Массовая акция протеста» в училище ВДВ. Что это было в реальности

Рязань, , 16:57 — REGNUM Никакой смены цвета погон в Рязанском училище ВДВ не было, ряд СМИ и один из депутатов Госдумы подняли шум, не разбираясь в происшедшем, заявил 25 апреля бывший командующий ВДВ герой России Владимир Шаманов.

По информации Василия Шаманова, «акцию» с сорванными курсантскими погонами устроили четыре человека, отчисленные из училища за недисциплинированность.

Размещённое ими в соцсетях фото с десятками сорванных погон у памятника создателю ВДВ Василию Маргелову стало поводом для ряда СМИ, которые не стали разбираться в деталях, а поспешили сообщить о массовой акции протеста в элитном военном учебном заведении.

При этом сообщалось, что курсанты протестуют против смены цвета своих погон на чёрные.

Василий Шаманов напомнил, что в камуфлированной полевой форме погоны и иные знаки различия имеют цвета, наиболее подходящие для маскировки, а не показывающие принадлежность военнослужащего к тем или иным родам войск.

«Произошла плановая, согласно приказу начальника гарнизона, смена формы одежды в связи с началом летнего периода обучения. В камуфлированной форме одежды вставки на погоны со знаками отличия такого же зеленого цвета для маскировки. Никакой речи о голубых погонах в повседневной форме одежды не шло», — цитирует Шаманова портал «Говорит Москва».

Кроме того, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов прокомментировал поведение депутата Госдумы от Рязанской области Александра Шерина, который на своей странице в Facebook возмутился сменой цвета погон в училище, которого в реальности просто не было.

Стоит отметить, что Александр Шерин уже удалил эту запись, которой, однако, успели воспользоваться некоторые СМИ для придания веса скандальной новости об «акции протеста военных».

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