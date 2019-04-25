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В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина

Общество

Она относится ко времени работы Путина советником Собчака

В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина
Дарья Драй © ИА REGNUM
Исаакиевская площадь, д. 6 (ныне — Заксобрание Петербурга)

Санкт-Петербург, 25 апреля 2019, 16:56 — REGNUM  Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.

Напомним, пост главы Ленсовета тогда занимал Анатолий Собчак, летом 1991 года избранный мэром города.

Владелица визитки Владимира Путина хочет продать ее за 650 тысяч рублей. За эту сумму можно приобрести, например, автомобиль бюджетного сегмента.

На визитке, помимо тогдашней должности Путина, указан адрес — Исаакиевская площадь, дом 6, а также номера служебных телефонов, факса и телекса — ушедшего в историю средства связи.

Объявление размещено 24 апреля, к настоящему моменту его просмотрели более 300 раз.

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