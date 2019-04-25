Пройти с тамбовским «Бессмертным полком» за ветеранов смогут волонтёры

Тамбов, , 16:49 — REGNUM В строю «Бессмертного полка» пройдут волонтёры с портретами родственников ветеранов Тамбовского дома-интерната, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Сегодня, 25 апреля, волонтёры навестили подопечных дома-интерната в рамках проекта «Потомки «Бессмертного полка». Добровольцы пообщались с ветеранами, узнали об истории их семей. Собеседники рассказали о своих родственниках, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Однако принять участие в акции «Бессмертный полк» многие подопечные дома-интерната уже не в силах, поэтому с портретами героев-родственников, о которых рассказали ветераны, в строю пройдут волонтёры.

В дальнейшем проект «Потомки «Бессмертного полка» предполагает создание музеев в стационарных учреждениях на основе собранных материалов. Кроме того, для подопечных Тамбовского дома-интерната будет организована прямая трансляция шествия 9 мая.

Отметим, что также в области проходит акция «Мы рядом!». В рамках проекта волонтёры приходят в гости и проверяют условия жизни, состояние здоровья ветеранов Великой Отечественной войны, общаются с ними, помогают в уборке дома, ремонте жилья. Всем ветеранам, проживающим на территории области, оказываются необходимые меры по улучшению качества жизни.

Напомним, выступая с ежегодным отчётом перед депутатами областной думы о результатах деятельности администрации региона за 2018 год, тамбовский губернатор Александр Никитин отметил, что в прошлом году была завершена реконструкция Геронтологического центра и поручил создать в этом году не менее двух отделений комплексной социально-медицинской реабилитации и абилитации инвалидов на базе действующих подведомственных учреждений. Это позволит в том числе усовершенствовать уход за пожилыми людьми и ветеранами.

«Пусть будет так, чтобы каждый ветеран мог там расправить плечи и с гордостью сказать: «Никогда прежде я не чувствовал себя таким молодым!», — пожелал глава региона.