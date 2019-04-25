Мошенница в Дагестане заработала на несуществующем ребёнке

Левашинский район, Дагестан, , 16:55 — REGNUM В мошенничестве ради получения материнского капитала подозревается 50-летняя жительница Левашинского района Дагестана. Она получила сертификат на 387 тысяч рублей за ребёнка, которого на самом деле не рожала, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе Следственного комитета республики.

Установлено, что в 2010 году подозреваемая получила от неустановленного лица фиктивное медицинское свидетельство о якобы рождении у неё дочери. Спустя два года злоумышленница представила подложный документ в районное отделение Пенсионного фонда РФ и получила сертификат на материнский капитал.

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Отметим, что указанный метод не является новым инструментом незаконного обогащения в руках злоумышленников. Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года за аналогичные махинации под следствием оказалась жительница дагестанского города Буйнакска. Благодаря поддельному свидетельству о рождении ребёнка она получила сертификат на получение материнского капитала в размере 452 тысячи рублей.