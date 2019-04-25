Следователи из Москвы разбираются с педофильским скандалом в Тюмени

Тюмень, , 16:40 — REGNUM В центральном аппарате СК России проверяется информация о нарушениях при расследовании уголовного дела о склонении к мужеложству несовершеннолетнего в Тюменской области. Причиной реагирования следственных органов стала информация, изложенная в видеообращении жительницы региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

Тюменка Алёна Т. записала и выложила в интернете обращение к руководителям СКР и Генпрокуратуры. По словам женщины, в отношении её 14-летнего сына двое взрослых мужчин совершили действия сексуального характера. Было заведено сперва одно уголовное дело по ч.5 статьи 134 УК РФ («Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные группой лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста»), потом его разбили на два, чтобы совратители получили более мягкое наказание, не в составе группы. Сейчас в ходе судебного разбирательства одного из подозреваемых выпустили из СИЗО.

Женщина признаёт, что её сын изменил ранее данные показания, чтобы смягчить наказание совратителям, так как мать одного из подсудимых умоляла пожалеть её сына-инвалида. Взамен им обещали компенсировать моральный вред. Потом выяснилось, что сын Алёны Т. был не единственным мальчиком, в отношении которого обвиняемые совершали действия сексуального характера.

СКР заинтересовало видеообращение женщины в части доводов об умышленном занижении квалификации с целью смягчения наказания лицам, привлечённым к уголовной ответственности. Также привлекло внимание следователей из Москвы свидетельство матери совращённого сына о давлении со стороны сотрудников районного отдела регионального СК России и родственников обвиняемых.

«Сотрудниками центрального аппарата СК России организована проверка доводов, приведенных в обращении женщины. В случае, если они найдут свое подтверждение, к сотрудникам следственных органов следственного управления СК России по Тюменской области будут приняты соответствующие меры реагирования», — говорится в официальном заявлении СКР России.

Отметим, что Алёна Т. сообщила тюменским СМИ 25 апреля о приёме у руководителя СУ СКР по Тюменской области генерал-майора Александра Кублякова.

«В первую очередь он извинился за своих сотрудников. В отношении Ленинского отдела Следственного комитета будет проведена проверка, наше дело возвращается на доследование. Статьи переквалифицируются», — цитирует мать подростка 72.ru.