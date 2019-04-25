В РСО-Алании впервые будут печатать КИМы прямо в пунктах проведения ЕГЭ

Владикавказ, , 16:15 — REGNUM На ЕГЭ-2019 в Северной Осетии будет впервые применена технология печати комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМов) непосредственно в аудитории в пункте проведения экзамена. По мнению министра образования региона Людмилы Башариной, эта новация обеспечит равные условия для всех участников государственной аттестации.

В настоящее время в республике ведется работа по подготовке всех необходимых условий для проведения экзамена на высоком уровне. Уже подготовлено спецоборудование для организации видеонаблюдения. Для 113 выпускников с ограниченными возможностями здоровья будут созданы особые условия, исключающие негативное влияние на учащихся. Решаются вопросы безопасности и обеспечения общественного порядка, организации перевозок выпускников и медицинского сопровождения при проведении основного этапа ЕГЭ.

Всего в этот период в Северной Осетии будут сдавать экзамен 4270 человек, из них 3546 — выпускники 11-х классов текущего года. Для проведения экзамена будут созданы 25 пунктов сдачи ЕГЭ в городе Владикавказе и во всех районах республики.

Что касается досрочного периода сдачи ЕГЭ, то в текущем году в Северной Осетии в нем приняли участие 235 человек — в основном из числа выпускников прошлых лет. Во время сдачи экзамена были зафиксированы 20 нарушителей порядка, 15 из которых были связаны с использованием телефона. Их работы аннулированы.

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