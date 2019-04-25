Суд Индии отменил решение о запрете видеосервиса TikTok

Нью-Дели, , 15:51 — REGNUM Верховный суд Индии снял запрет на работу видеосервиса TikTok, приложение которое ранее было удалено из сервисов Google Play Store и Apple Store. Об этом 24 апреля сообщило агентство Reuters

Юрист компании Beijing Bytedance Technology Co. сообщил журналистам, что после получения решения суда профильное министерство разрешит вернуть TikTok в сервисы Google и Apple. Другой представитель Bytedance рассказал, что в суде он заявил: TikTok является лишь платформой, на которую пользователи загружают видео и в связи с этим компания не должна нести ответственность за их действия.

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Напомним, индийская версия онлайн-магазина Google Play удалила TikTok из каталога 16 апреля 2019 года. Это было сделано после того, как суд Индии решил, что через этот сервис распространяются незаконные материалы, в том числе контент для взрослых.

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