В Екатеринбурге осуждён директор фирмы, обещавший гражданам жильё

Екатеринбург, , 15:43 — REGNUM В Екатеринбурге Ленинский райсуд вынес приговор директору ООО «Регион — Капитал «Мост». Дмитрий Ж. признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Эту компанию Ж. возглавлял в январе 2011 — июле 2012 года. По версии следствия, в феврале 2012-го он приобрёл участок земли на окраине Екатеринбурга в садовом товариществе «Машиностроитель — 2». Затем он начал привлекать граждан, желающих приобрести жильё, а на этом участке были развёрнуты строительно-монтажные работы.

Всего договоры были заключены с пятью гражданами, которые уплатили в общей сложности более 8,9 млн. рублей. Однако дом так и не был достроен. Суд назначил Ж. шесть лет общего режима. Отметим, что пока приговор не вступил в силу.