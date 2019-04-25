Зарплаты итальянских учителей повысят на 100 евро

Рим, , 15:32 — REGNUM Договоренности правительства Италии и профсоюзных организаций сферы образования предполагают, что зарплаты учителей вырастут на 100 евро в месяц, передает Il Sole 24 Ore в четверг, 25 апреля.

Как сообщалось ранее, представители профсоюзов достигли договоренности с правительством страны и отменили намеченную на 17 мая забастовку. Заседание затянулось до шести утра.

Министры и профсоюзные лидеры рассматривали два вопроса: об увеличении финансирования сферы образования и о проблеме сотрудников с временными контрактами.

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