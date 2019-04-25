Архангельский суд отменил запрет «антимусорного» референдума

Архангельск, , 15:30 — REGNUM Архангельский областной суд признал отмену референдума против ввоза мусора незаконной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, депутаты Архангельского областного собрания дважды блокировали проведение «антимусорного» референдума. Оба раза формулировки вопроса для референдума были признаны противоречащими федеральному законодательству. Против референдума активно выступал и глава областной прокуратуры. Он заявлял, что проведение референдума ограничивает права губернатора, в ведении которого находятся вопросы, связанные со строительством полигонов.

Решением суда постановление областного собрания по поводу референдума отменено, областную избирательную комиссию суд обязал провести региональное голосование по наболевшему вопросу.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в суде, решение суда может быть обжаловано в Верховном суде РФ в установленные законом сроки. Будет ли законодательный орган власти препятствовать проведению всенародного голосования после решения областного суда — пока не известно.

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«Искренне рад, что хотя бы в судебной ветви власти Архангельской области возобладал здравый смысл. Представителям областного правительства не удалось заболтать и исказить принцип изъявления воли северян. Исполнительная и законодательная власть региона должна руководствоваться волей людей, которые проживают в регионе, так как именно они дали им полномочия принимать те или иные решения. Для этого и существует механизм референдума. Слуга народа на то и слуга, чтобы быть проводником воли людей, а не различных финансовых групп», — заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат областного собрания Леонид Таскаев.

Напомним, Архангельская область была названа самым проблемным регионом мусорной реформы. Как сообщало ИА REGNUM, «горячей точкой» реформы в Архангельской области является Ленский район. Летом прошлого года здесь начали вырубать лес под строительство мусорного полигона для хранения ТКО из Москвы, проект которого еще не был представлен ни местной власти, ни общественности. Многократные акции протеста и обращение к президенту РФ, в том числе в виде развернутого на оборонном предприятии плаката с призывом отправить губернатора Орлова в отставку — результата пока не дали — строительные работы на объекте продолжаются.

В настоящее время в регионе продолжаются протестные акции, в том числе на главной площади Архангельска — ежедневно здесь собираются люди, требующие отменить строительство мусорного полигона на станции Шиес.

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