Мамаев рассказал в суде о причинах драки с Соловчуком

Москва, , 15:26 — REGNUM Устраивать драку с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком никто не собирался. Об этом сегодня, 25 апреля, в ходе дачи показаний в Пресненском районном суде Москвы заявил полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

«Мы не проявляли к нему никакой агрессии», — отметил футболист.

Однако сказанные Соловчуком слова про петухов он воспринял как персональное оскорбление себя и Александра Кокорина, так как повода для таких обидных высказываний не было.

«Считаю, что никто не имеет права без какой-либо причины кого-то оскорблять», — заявил подозреваемый.

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«Собирались ли мы избивать его? Нет, конечно. Ситуация вспыхнула, как спичка. Мы хотели поесть, а не выяснять с кем-то отношения, — приводит «Чемпионат» слова Мамаева.— Я схватил и говорил, чтобы он успокоился. После того как я его взял за подбородок, он мне нанёс удар. После этого пошли все последствия».

Мамаев отметил, что если бы Соловчук объяснил всю ситуацию и извинился, то спортсмены бы просто развернулись и ушли, и никакой драки не было бы.

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Как сообщало ИА REGNUM, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат Кокорина Кирилл, и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий были арестованы в октябре за участие в двух драках в центре Москвы. Так, компанией был избит водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак.

Изначально спортсменам было предъявлено обвинение по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позднее последнюю статью переквалифицировали на более тяжкую — «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».