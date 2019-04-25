Четверг, 25 Апреля 2019 года
16:03:12 МСК

Мамаев рассказал в суде о причинах драки с Соловчуком

Общество

По словам футболиста, потасовки можно было избежать

Москва, 25 апреля 2019, 15:26 — REGNUM  Устраивать драку с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком никто не собирался. Об этом сегодня, 25 апреля, в ходе дачи показаний в Пресненском районном суде Москвы заявил полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

«Мы не проявляли к нему никакой агрессии», — отметил футболист.

Однако сказанные Соловчуком слова про петухов он воспринял как персональное оскорбление себя и Александра Кокорина, так как повода для таких обидных высказываний не было.

«Считаю, что никто не имеет права без какой-либо причины кого-то оскорблять», — заявил подозреваемый.

Читайте также: Свидетель назвал причину драки Мамаева с Соловчуком

«Собирались ли мы избивать его? Нет, конечно. Ситуация вспыхнула, как спичка. Мы хотели поесть, а не выяснять с кем-то отношения, — приводит «Чемпионат» слова Мамаева.— Я схватил и говорил, чтобы он успокоился. После того как я его взял за подбородок, он мне нанёс удар. После этого пошли все последствия».

Мамаев отметил, что если бы Соловчук объяснил всю ситуацию и извинился, то спортсмены бы просто развернулись и ушли, и никакой драки не было бы.

Также в сюжете: В суде показали видео драки Мамаева и Соловчука

Как сообщало ИА REGNUM, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат Кокорина Кирилл, и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий были арестованы в октябре за участие в двух драках в центре Москвы. Так, компанией был избит водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак.

Изначально спортсменам было предъявлено обвинение по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позднее последнюю статью переквалифицировали на более тяжкую — «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием известных спортсменов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить