Екатеринбург, , 15:32 — REGNUM Персонажей великого советского писателя Павла Бажова можно назвать брендом Свердловской области. Об этом заявила замминистра культуры региона Галина Головина корреспонденту ИА REGNUM.

«Урал узнаваем по «Серебряному копытцу», «Синюшкиному колодцу», я уже про «Малахитовую шкатулку» и «Хозяйку медной горы» не говорю!» — сказала областной чиновник.

О связи персонажей бажовских сказов с брендом Урала говорили ещё несколько лет назад на научных конференциях региона, и с годами эта связь крепнет, считает Головина.

Напомним, вопрос о бренде Свердловской области часто возникает в связи с туристическим позиционированием региона. Так, глава Центра развития туризма области Эльмира Туканова считает, что не стоит акцентировать внимание на расстреле экс-императора Николая II и его семьи, что часто пытаются сделать брендом региона.

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