В Липецкой области на улицы Ельца выйдут 30 новых автобусов

Елец, Липецкая область, , 15:16 — REGNUM В городе Ельце (Липецкая область) врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 25 апреля торжественно вручил символический ключ от 30 новых автобусов городскому руководству. Как сообщила пресс-служба областной администрации, ельчане в ноябре 2018 года обратились к Игорю Артамонову с просьбой обновить автопарк.

Проблема пассажирских перевозок возникла в Ельце из-за недобросовестных подрядчиков, которые не соблюдали время работы и интервалы движения на городских маршрутах или отказывались от работы. Городская администрация передала наиболее проблемные маршруты на обслуживание автоколонны № 1499. Это позволило частично разрешить ситуацию.

Теперь Елец получил 30 автобусов минского и павловского заводов, 21 из которых рассчитан на перевозку 52 пассажиров, семь — на 70 пассажиров, еще два — на 110.

«Здорово, когда мечты сбываются и обещания власти исполняются. Мы обещали полностью обновить парк Ельца, и мы это сделали. Мы осмотрели все модели автобусов. Они оборудованы камерами, устройствами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Город становится доступным для маломобильных категорий граждан. Мы очень рады этому событию, и мы его долго ждали», — заявил Игорь Артамонов.

Городские маршруты Ельца обслуживает 61 автобус, средний возраст машин составляет 8,5 года. 16 автобусов имеют сверхнормативнтый срок эксплуатации. ЕМУП «Автоколонна №1499» эксплуатирует 32 автобуса. Передача 30 автобусов автоколонне позволила на 94% обновить подвижной состав предприятия. Закупка нового общественного транспорта для Ельца обошлась в 149,2 млн рублей: 90% расходов пришлось на региональную казну, 10% — на городской бюджет.

Обновление автобусов проходит по всей области. Парк маршрутных транспортных средств, задействованных при осуществлении регулярных перевозок пассажиров в регионе, насчитывает 1251 единицу. Средний возраст автопарка — 12,8 года. 740 автобусов имеют сверхнормативный срок эксплуатации. В 2019 году планируется приобретение 197 новых машин при поддержке областного и местных бюджетов. На обновление автопарка предусмотрено 921 млн рублей.