Житель Дагестана избил сотрудника МВД прямо в отделе полиции

Махачкала, , 15:10 — REGNUM По подозрению в избиении полицейского перед судом предстанет 44-летний житель города Махачкалы. Обвиняемый кулаками выразил свое возмущение по поводу своего задержания, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

По данными следствия, 8 марта 2019 года правоохранители доставили обвиняемого в отдел полиции, чтобы составить административный материал за мелкое хулиганство. Однако мужчина был крайне недоволен принятыми в отношении него мерами и стал вести себя неадекватно.

Он принялся оскорблять полицейских и портить служебное имущество, не реагируя на требования успокоиться. Затем он не менее двух раз ударил одного из полицейских кулаком по животу, после чего действия напавшего пресекли коллеги потерпевшего.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителя Дагестана Залима Умаева суд приговорил к 13,5 года колонии строгого режима за нападение на сотрудника полиции. На железнодорожном вокзале города Кизилюрта он ударил дежурившего стража порядка ножом в лицо, от чего последний получил сквозное ранение щеки. В ответ коллеги потерпевшего ранили злоумышленника выстрелом из табельного оружия, после чего задержали.

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