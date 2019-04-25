Экологические угрозы «ходят рядом» с военно-политическими

Москва, , 14:57 — REGNUM Экологические угрозы, несомненно, довольно серьёзны для жителей всей планеты Земля. Однако их не стоит отделять от угроз военно-политических, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Дефицит ресурсов обычно пытаются компенсировать за счёт других стран, а отсюда прямая угроза военного столкновения. Причём ситуация экологическая в нынешних условиях может ещё усугубляться в результате военных конфликтов.

Если раньше войны снимали излишнее демографическое напряжение, то теперь оно может только возрасти. Те же Индия и Пакистан, конфликт которых из-за воды озаботил экс-разведчика, ядерные державы», — пояснил эксперт.

Если противостояние перерастёт в горячую фазу, никто не может гарантировать, что это оружие будет применено. И хотя арсеналы этих стран невелики, в результате значительная часть самой густонаселённой территории на Земле может оказаться непригодной для жизни.

«Это означает — миллионы беженцев, распространение эпидемий, проблемы с продовольствием, выпадение значимой части мирового торгового оборота. По цепочке ситуация, в том числе и экологическая, осложнится во всём мире, что станет толчком к новым конфликтам, и так далее», — высказал своё мнение Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал армии, экс-директор Службы внешней разведки (СВР) Вячеслав Трубников заявил, что возможная экологическая катастрофа, а не ядерное оружие, является наиболее серьезной угрозой для человечества.

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