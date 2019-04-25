В Липецке началась реконструкция парка «Быханов сад»

Липецк, , 14:52 — REGNUM В Липецке 24 апреля началась реконструкция парка «Быханов сад» — там демонтируют старые конструкции, киоски, аттракционы, покрытия аллеи и тротуарную плитку. Как сообщила пресс-служба областной администрации, 1 мая парк закроют для посещения, а окончание всех работа назначено на 1 августа.

Реконструкцию парка инициировал врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. По его просьбе на обновление Быханова сада Сбербанк направил 127 млн рублей.

«Мы хотим сделать Быханов сад центром притяжения для жителей областного центра. Думаю, это место станет любимым в городе и для меня, и для многих других липчан. Каким будет будущее парка, решат самим горожане. Что же касается власти, она и поддержит интересы жителей, и сделает все для того, чтобы Быханов сад стал ухоженным, современным и комфортным общественным пространством», — считает Игорь Артамонов.

В конкурсе участвовали четыре проекта благоустройства сада, представленные на суд липчан архитекторами из Москвы, Казани и Белгорода. Голосование проходило на сайте Игоря Артамонова. Кроме того, в начале апреля прошли общественные обсуждения, и специалисты учли пожелания жителей оставить в парк зелёные насаждения. Согласно концепции «Шесть чувств», представленной в проекте казанского архитектурного бюро, сад разделят на шесть секторов.

Планируется обустройство экологических маршрутов по наиболее ценным участкам парка, имеющим эстетическую, природоохранную и историческую значимость, и установка информационных стендов. Появятся зоны оздоровления и спорта, семейного отдыха и досуга. Уникальные деревья будут сохранены. Детские аттракционы и площадки перенесут ближе к улице Тельмана. Парк миниатюр перенесут в другое место, реконструкция ждет и павильон «Строитель», где разместят теннисные и бадминтонные площадки.

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