Волонтеры провели акцию «Георгиевская ленточка» в Петропавловске-Камчатском

Петропавловск-Камчатский, , 14:48 — REGNUM В России стартовала акция «Георгиевская ленточка». Одним из первых в неё включился Петропавловск-Камчатский. Там волонтёры Победы пронесли памятную ленту длиной в 10 метров и шириной 4,5 метра от стелы «Город воинской Славы» до памятника «Танк Т-34», передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Возле монумента состоялось торжественное открытие акции, а затем подростки начали раздавать георгиевские ленточки всем прохожим.

Акция продлится до 9 мая.

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