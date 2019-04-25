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Волонтеры провели акцию «Георгиевская ленточка» в Петропавловске-Камчатском

Общество

Акция продлится до 9 мая

Волонтеры провели акцию «Георгиевская ленточка» в Петропавловске-Камчатском
Георгиевская лента

Петропавловск-Камчатский, 25 апреля 2019, 14:48 — REGNUM  В России стартовала акция «Георгиевская ленточка». Одним из первых в неё включился Петропавловск-Камчатский. Там волонтёры Победы пронесли памятную ленту длиной в 10 метров и шириной 4,5 метра от стелы «Город воинской Славы» до памятника «Танк Т-34», передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Возле монумента состоялось торжественное открытие акции, а затем подростки начали раздавать георгиевские ленточки всем прохожим.

Акция продлится до 9 мая.

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Акция «Георгиевская ленточка»
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