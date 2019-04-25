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Дроны будут доставлять вакцины и лекарства по всей Гане

Общество

Дроны будут обслуживать около 2000 отдаленных медицинских центров

Аккра, 25 апреля 2019, 14:45 — REGNUM  Сотни дронов начнут доставлять вакцины, донорскую кровь и лекарства пациентам по всей Гане, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) от 24 апреля.

Врачи будут направлять запросы на лекарства с помощью смс-сообщений, сообщает исполнительный директор GAVI Сет Беркли.

Дроны будут направляться из четырех различных центров распределения.

«Мы рассчитываем, что из четырех центров распределения в день дроны смогут совершить до 600 вылетов по заявкам. Со временем число полетов должно увеличиться до 2000 в день», — сообщил Беркли.

Он добавил, что дрон должен привозить медикаменты в течение 30 минут, что гарантирует своевременную доставку противоядия и лекарств от бешенства.

Дроны будут обслуживать около 2000 медицинских центров, в которых лечатся около 12 миллионов человек.

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