Пойманные пьяными свердловские водители стали реже платить штрафы

Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM Пойманные в нетрезвом виде водители в Свердловской области стали чаще не платить штрафы за свой проступок. Об этом заявила глава отдела по организации исполнительного производства свердловского управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) РФ Кристина Кашина на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В первом квартале 2019 года на исполнении приставов находилось 9 тысяч исполнительных документов по данной категории штрафов. Сумма задолженностей по ним составила 236 млн рублей.

Для сравнения, в прошлом году в аналогичный период приставы вели контроль по 8 500 документам на сумму 223 млн рублей задолженностей.

Напомним. депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов ранее предложил конфисковывать автомобили у водителей, который попались на дороге в нетрезвом виде дважды за год. Так, за праздники с 8 по 10 марта 2019 года в регионе поймали 360 пьяных водителей, из них 51 — повторно.

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