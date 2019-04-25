Четверг, 25 Апреля 2019 года
15:27:44 МСК

Новый температурный рекорд зафиксирован в Москве 25 апреля

Общество

24 апреля воздух в Москве прогрелся до 22,7 градуса

Новый температурный рекорд зафиксирован в Москве 25 апреля
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Весна в Москве. Пречистенская набережная

Москва, 25 апреля 2019, 14:19 — REGNUM  Самым теплым днем в Москве с начала 2019 года стал четверг, 25 апреля. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в метеобюро столицы.

По его словам, температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 13:00 мск составила 22,8 градуса.

«Аномальное тепло в Москве второй день подряд бьет температурный рекорд 2019 года», — сказал источник.

Собеседник агентства напомнил, что 24 апреля воздух в Москве прогрелся до 22,7 градуса.

Напомним, 24 апреля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд агентству «Москва» сообщил, что в Москве 28 апреля — в день празднования Пасхи — ожидается до +17 градусов.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве на Пасху

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Погодные аномалии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить