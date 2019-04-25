Акция по благоустройству воинских мемориалов стартует в Дагестане

Махачкала, , 14:27 — REGNUM В Дагестане проводятся мероприятия по подготовке к предстоящему празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В рамках республиканского воскресника, который пройдет 28 апреля, активисты и волонтёры благоустроят территории воинских мемориалов, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе министерства по делам молодёжи региона.

В ходе акции планируется благоустроить воинские захоронения и прилегающие к ним территории, отреставрировать мемориалы, обелиски, скульптурные композиции и памятники, посвященные событиям и участникам Великой Отечественной войны.

В минмолодежи корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что во все города и районы республики отправлены письма с приглашением принять участие в акции и провести указанные работы в своих муниципалитетах.

Воскресник является частью акции «Вахта памяти», которая стартует сегодня, 25 апреля, в парке имени Ленинского комсомола в Махачкале. В её рамках планируется шествие «Наследников Победы» с колоннами участников военно-патриотических объединений, школьников, студентов, молодежных и общественных организаций, а также представителей совета ветеранов войны и труда.

В пресс-службе правительства республики сообщили, что в рамках празднования Дня Победы в Дагестане традиционно пройдёт всероссийская акция «Георгиевская ленточка», а также будут организованы концерты «Великой Победе посвящается». Планируется проведение военно-спортивной игры «Зарница», чемпионата и первенства региона по легкой атлетике, фестиваля молодёжи «Журавли над Россией» и других мероприятий патриотической направленности.

Важное место в праздновании займёт проведение в Махачкале шествия в рамках акции «Бессмертный полк». В его состав войдут представители практически всех городов и районов республики, которые пронесут портреты своих родных и близких в память о поколении Великой Отечественной войны.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в шествии «Бессмертного полка» на Северном Кавказе приняли участие более 350 тысяч жителей округа. Больше всего людей акция собрала в Ставрополе — около 60 тысяч, а в Махачкале с колоннах полка прошли порядка 16 тысяч человек во главе с лидером республики Владимиром Васильевым.