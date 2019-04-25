Спикер Сената Польши: враги веками пытаются разделить народы Польши и Литвы

Варшава, , 14:17 — REGNUM Спикер Сената Польши Станислав Карчевский выступил на торжественном заседании литовского Сейма, посвящённом 25-летию подписания Договора о дружбе и добрососедстве между Польшей и Литвой.

После демонстрации об истории подписания договора Карчевский рассказал, что со времён Речи Посполитой враги Польши и Литвы веками пытаются разобщить оба народа.

«Также, как поляков после 1945 года Москва пугала территориальным ревизионизмом со стороны Германии, так литовцев пугала предполагаемая польская воля вернуть Вильнюс, а литовских поляков — призрак принудительной литвинизации», — приводит слова польского парламентария Польское радио.

В своём выступлении Карчевский отметил, что никто не оспаривает тот факт, что Вильнюс является столицей независимой Литвы. При этом многие положения договора о дружбе на за всю его 25-летнюю историю так и не были реализованы в полной мере. В частности, это пункты о правах этнических поляков в Литве.

В числе их проблем Карчевский назвал невозможность написания в документах своих фамилий и наименований населённых пунктов в оригинальном звучании. Он заметил, что в Польше представители литовского меньшинства, как и немецкого, таких проблем не имеют.

В соответствии с Гражданским кодексом Литвы написание любых фамилий производится в соответствии с правилами литовского языка. Например, фамилия «Иванов» в Литве звучит как «Ивановс».