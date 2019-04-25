Подтверждена корь в самой большой школе Петербурга

Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM Лабораторные анализы подтвердили случай заболевания корью в школе №100 на Бестужевской улице Петербурга, самом крупном среднем учебном заведении города. В связи с этим проводится массовая вакцинация взрослых и детей. Об этом сообщили 25 апреля в администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

На минувшей неделе заболела ученица школы, которую впоследствии госпитализировали в детскую больницу. Сначала ей поставили диагноз ОРВИ и «аллергия».

"До госпитализации девочка несколько дней находилась дома. В больнице заболевание корью подтвердили анализы. Сейчас школьница проходит лечение», — отметили районные власти

В школе и по месту жительства девочки проводятся мероприятия для недопущения эпидемии. В частности, осмотрены 311 соседей девочки, 77 взрослым и 38 детям сделаны прививки. В школе проходят медосмотры и вакцинация. Осмотрены 953 учащихся и 102 педагогов. Прививки сделали 20 взрослых и 20 школьников.

Ситуация находится на контроле у Роспотребнадзора и Комитета по образованию Петербурга.

Как сообщали ранее в петербургском управлении Роспотребнадзора, с 1 января текущего года было зарегистрировано 45 случаев заболеваний корью, в том числе 13 случаев у детей до 17 лет.

Корь — вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Источником инфекции является больной человек. Заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным корью. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек.

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