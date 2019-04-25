Владимир Путин готов восстановить отношения с Украиной

Владивосток, , 14:16 — REGNUM Об итогах президентских выборов на Украине и дальнейшем выстраивании отношений между государствами Владимир Путин рассказал во Владивостоке после саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политическое руководство Украины. Мы хотим, мы готовы восстанавливать отношения в полном объёме, но мы же не можем делать это в одностороннем порядке», — рассказал Владимир Путин.

Глава государства уверен, что итог президентской кампании на Украине, это полный и абсолютный провал политики Петра Порошенко и новые власти не могут этого не понимать.

«Понимать это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, — это другое», — отметил президент России.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путина в завершении саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном прокомментировал систему упрощения получения жителями ДНР и ЛНР паспортов РФ. Президент России заявил, что данным решением никого не собирался провоцировать.