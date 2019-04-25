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Опасную косметику и лекарства продавали в салоне красоты РСО-Алании

Общество

По подозрению в незаконном распространении лекарственных средств возбуждено уголовное дело

Владикавказ, 25 апреля 2019, 13:57 — REGNUM  Незаконное распространение лекарственных средств пресекли правоохранители в Северной Осетии. В совершении противоправных действий уличена местная предпринимательница — владелица салона красоты в городе Владикавказе.

В ее заведении был организован сбыт незарегистрированных лекарственных средств. Среди них были в том числе косметологические препараты для коррекции морщин и для обезболивания при проведении косметологических процедур, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Злоумышленнице удалось заработать за несколько месяцев 556,3 тыс. рублей. В отношении 44-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Обращение незарегистрированных лекарственных средств».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Северной Осетии предпринимателя из Северной Осетии уличили в незаконном изготовлении лекарственных средств. Он открыл цех по изготовлению «кислорода медицинского газообразного», где в течение полутора лет без специального разрешения производил и сбывал кислород. За это время он смог заработать на незаконной деятельности почти 4 млн рублей.

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Незаконное изготовление, фальсификация, контрабанда лекарств
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