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В Госдуме объяснили истинные цели лоббистов запрета на ввоз сыров и хамона

Общество

«Правительство намерено бороться не с контрабандой»

Москва, 25 апреля 2019, 13:57 — REGNUM  В Госдуме считают глупостью предложение крупных производителей мяса и молочной продукции запретить ввоз в Россию мяса и сыров для личного пользования, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

«Что за глупость? Ввоз для личных нужд — это максимум 5 килограммов на человека. То есть бороться, получается, правительство намерено вовсе не с контрабандой, не с зараженной продукцией, не за выгоду отечественного бизнеса — а с людьми», — полагает депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Он уверен, что запрет лоббируют.

«В чьих интересах? В интересах российских агропромышленных монополистов, названия и принадлежность которых бывшим и действующим членам кабинета министров мы знаем», — написал парламентарий в Facebook.

Депутат предположил, что введением запрета «монополисты хотят поставить себе под контроль ветеринарную службу и ветеринарный надзор в целом».

"Не за людьми, которые везут себе полкило пармезана, они гонятся, а за влиянием на контролирующие службы — ведь именно под этим предлогом — опасности завоза из-за границы зараженной продукции — предлагается все запретить», — рассуждает Тумусов.

Вице-премьер Алексей Гордеев, Минсельхоз и Россельхознадзор намерены поддержать предложение Национальной мясной ассоциация ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения, пишут СМИ. Исключение предлагается сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.

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