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Польский судья может поплатиться за сравнение Качиньского с Лениным

Общество

Дело направлено в дисциплинарный суд

Варшава, 25 апреля 2019, 13:56 — REGNUM  Заместитель главного дисциплинарного уполномоченного судей общих судов Польши Пшемыслав Радзикл передал в Люблинский дисциплинарный суд дело о привлечении к ответственности судьи, который разместил в соцсетях фотографию председателя партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского рядом с фотографией памятника Владимиру Ленину. Об этом сообщает «Gazeta Wyborca».

Судья Павел Струминский из Гливицкого районного суда летом прошлого года разместил в своём Twitter две фотографии. На одной Ярослав Качиньский выступает на митинге, посвящённом годовщине катастрофы самолёта президента Польши под Смоленском, на другой — памятник Ленину. Рука Качиньского на фотографии поднята похожим образом, как на памятнике Ленину, только памятник поднимает правую руку, а Качиньский — левую. Под фотографией Струминский написал комментарий «Вождь» и смайлик. Позже он удалил этот пост.

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