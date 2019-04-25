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В Танзании не хватает медицинских центров — эксперт

Общество

Нехватка инфраструктуры оказывает негативное влияние на развитие системы здравоохранения

Додома, 25 апреля 2019, 13:44 — REGNUM  Глава Национального ревизионного управления (CAG) Мусса Ассад выявил проблему нехватки поликлиник и медицинских центров по всей Танзании, передает газета Nipashe.

По информации издания, Ассад подчеркнул слабое развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения.

Он добавил, что в стране необходимо открыть 109 новых поликлиник, 32 медицинских центра, 63 общежития для медицинского персонала и 45 палат.

Ассад подчеркнул, что нехватка медицинских центров становится причиной невыполнения проектов развития в сфере здравоохранения

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Реформа системы здравоохранения
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