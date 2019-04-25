Собянин: Москва перестала красить бордюры, но моет улицы шампунем

Москва, , 13:39 — REGNUM В Москве во время работ по весеннему благоустройству перестали окрашивать бордюрные камни, сообщил 25 апреля мэр столицы Сергей Собянин в блоге.

Он перечислил изменения, которые произошли в городе при выполнении работ по весеннему благоустройству.

Главным пунктом мэр отметил промывку всех дорог и дворов моющим средством (шампунем). Во время генеральной уборки в апреле такая процедура проводится четыре раза, а местах, где уложена плитка — шесть раз.

«Только так можно убрать образовавшуюся за зиму пленку из остатков бензина, мазута и масла, которая не смывается обычной водой», — рассказал глава столицы.

Также моются светофоры, остановки, барьерные ограждения. В 2019 году будут отмыты и фасады домов.

Москва отказалась от практики окрашивания бордюрного камня.

«Зачем это делать? Новые бордюры и так выглядят хорошо. А старые — пусть доживают свой век. Постепенно мы их тоже заменим. И, кстати, свежей краской по весне пахнет заметно меньше», — написал Собянин.

Среди других изменений — косметический ремонт подъездов теперь проводится не только весной, а расписание служб ЖКХ не привязано к календарным срокам.

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