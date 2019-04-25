Уралец отдан под суд за 84 кг. наркотиков

Ляля, Свердловская область, , 13:38 — REGNUM В Свердловской области под суд отдан гражданин, у которого при задержании было изъято более 84 кг. синтетических наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Гражданин обвиняется в сбыте сбыте наркотических средств в крупном размере и в покушении на сбыт наркосредств в особо крупном размере и в составе организованной группы. Следователи полагают, что он и его подельники с сентября 2017 года распространяли нарковещества на территории нескольких регионов России, среди которых Свердловская и Московская области, а также Приморский край.

Наркотики они распространяли с помощью «закладок», а с заказчиками взаимодействовали через интернет и мессенджеры.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении свердловского соучастника. Уголовное дело рассмотрит Новолялинский районный суд.