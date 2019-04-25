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Уралец отдан под суд за 84 кг. наркотиков

Общество

Синтетические наркотики были изъяты у него при задержании

Ляля, Свердловская область, 25 апреля 2019, 13:38 — REGNUM  В Свердловской области под суд отдан гражданин, у которого при задержании было изъято более 84 кг. синтетических наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Гражданин обвиняется в сбыте сбыте наркотических средств в крупном размере и в покушении на сбыт наркосредств в особо крупном размере и в составе организованной группы. Следователи полагают, что он и его подельники с сентября 2017 года распространяли нарковещества на территории нескольких регионов России, среди которых Свердловская и Московская области, а также Приморский край.

Наркотики они распространяли с помощью «закладок», а с заказчиками взаимодействовали через интернет и мессенджеры.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении свердловского соучастника. Уголовное дело рассмотрит Новолялинский районный суд.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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