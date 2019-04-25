Сеул, , 13:37 — REGNUM С 6 по 9 июня в Южной Корее пройдет крупнейшая мебельная ярмарка «Goyang Furniture & Interior Fair 2019». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источникам, мебельная ярмарка пройдет в выставочном центре KINTEX, расположенном в районе Ильсансо-гу города Коян.

В июне 2019 года пройдет девятая по счету мебельная ярмарка, на которой будет представлена продукция 150 мебельных компаний и 1200 брендов.

Известно, что на ярмарке будут представлены различная мебель и предметы интерьера, такие как кровати, диваны, обеденные столы, бытовая техника, светильники и текстиль.

«На ярмарке можно будет не только приобрести необходимые предметы уюта, но и получить консультативную помощь. Часть средств, вырученные с данного мероприятия будет пожертвована нуждающимся», — сообщили организаторы ярмарки.