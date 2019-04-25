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«Меньше грязи»: Собянин рассказал об изменившейся московской зиме

Общество

Но погода стала капризнее

Москва, 25 апреля 2019, 13:14 — REGNUM  Зима в Москве в последние годы оставляет меньше грязи, написал 25 апреля мэр столицы Сергей Собянин в блоге.

«Последние годы зима оставляет после себя меньше грязи. Современные автомобили значительно сократили выбросы сажи и копоти, из-за которых снег превращается в чёрную ледяную массу», — написал он.

По словам мэра, сегодня зимы в Москве стали капризнее, чем 15−20 лет назад, увеличилось количество осадков и переходов температуры через ноль. Из-за этого возникают дополнительные трудности при благоустройстве — больше поврежденных газонов и потрескавшегося асфальта.

Эти причины, по словам Собянина, повлияли на изменения в технологии весеннего благоустройства.

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Городское благоустройство
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