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Полмиллиона граждан России нуждаются в обследовании сердца — Минздрав

Общество

По данным за 2018 год

Полмиллиона граждан России нуждаются в обследовании сердца — Минздрав
Иллюстрация: Httpheart-master.com
Коронарография

Москва, 25 апреля 2019, 13:16 — REGNUM  Около 500 тыс. граждан России нуждаются в исследовании сердца методом коронарографии. Об этом 25 апреля заявил руководитель Центра рентгенэндоваскулярной хирургии НМИЦХ имени А. В. Вишневского, главный специалист Минздрава России по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, академик РАН Баграт Алекян.

«По данным 2018 года, мы буквально получили данные, пятьсот тысяч больных… нуждаются в коронарографии», — сказал Алекян.

Он добавил, что в России имеется 360 центров, которые выполняют коронарографию. Также он добавил, что обследование длится всего 10−15 минут. По его результатам можно определить, куда направить больного и как его лечить.

Напомним, коронарография — это процедура, которая позволяет определить характер, место и степень сужения коронарной артерии.

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