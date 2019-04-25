Полмиллиона граждан России нуждаются в обследовании сердца — Минздрав

Москва, , 13:16 — REGNUM Около 500 тыс. граждан России нуждаются в исследовании сердца методом коронарографии. Об этом 25 апреля заявил руководитель Центра рентгенэндоваскулярной хирургии НМИЦХ имени А. В. Вишневского, главный специалист Минздрава России по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, академик РАН Баграт Алекян.

«По данным 2018 года, мы буквально получили данные, пятьсот тысяч больных… нуждаются в коронарографии», — сказал Алекян.

Он добавил, что в России имеется 360 центров, которые выполняют коронарографию. Также он добавил, что обследование длится всего 10−15 минут. По его результатам можно определить, куда направить больного и как его лечить.

Напомним, коронарография — это процедура, которая позволяет определить характер, место и степень сужения коронарной артерии.

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