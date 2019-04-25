В Омском педагогическом университете не захотели «опережать будущее»

Омск, , 13:10 — REGNUM Итоги голосования за новый слоган Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ) подвёл ответственный оргкомитет, сообщает 25 апреля пресс-служба вуза.

В результате наибольшее количество голосов набрал слоган «Омский. Педагогический. Твой», за него высказались 298 преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников ОмГПУ. Вместе с тем другие варианты слоганов получили меньшую поддержку. Среди них были представлены такие: «Нам доверили будущее» (набрал 239 голосов), «Омский педагогический: нам доверили будущее» (230), «Готовим учителей, сохраняя и приумножая будущее» (99), «Опережай будущее» (81).

Отмечается, что оргкомитет рекомендовал всем структурным подразделениям ОмГПУ использовать набравший большинство голосов слоган в своей деятельности.

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