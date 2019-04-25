Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись холодным оружием

Владивосток, , 13:12 — REGNUM Во время перерыва между переговорами, главы России Владимир Путин и Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись подарками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Владимир Путин и Ким Чен Ын рассказали, о чем говорили с глазу на глаз

Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну чайный сервиз и инкрустированную саблю, в ответ северокорейский лидер подарил российскому президенту национальный меч. Главы государств по традиции дарения холодного оружия, обменялись монетами.

«Меч олицетворяет мою душу и душу корейского народа, который поддерживает вас», — сказал Ким Чен Ын.

Читайте также: Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились более трех часов

Владимир Путин в перерыве между переговорами отметил, что альтернативы мирному урегулированию северокорейской ядерной проблемы не существует.

«Россия готова приложить силы для снижения напряженности на корейском полуострове. Если соединить силы — можно сдвинуть скалу», — сказал президент России.

Читайте также: Ким Чен Ын о России: «Дружественный великий сосед»

Как сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация для КНДР является дружественным соседом. Об этом сообщил глава КНДР Ким Чен Ын по итоги переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке.