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Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись холодным оружием

Общество

Кроме того, российский президент подарил северокорейскому лидеру чайный сервиз

Владивосток, 25 апреля 2019, 13:12 — REGNUM  Во время перерыва между переговорами, главы России Владимир Путин и Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись подарками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну чайный сервиз и инкрустированную саблю, в ответ северокорейский лидер подарил российскому президенту национальный меч. Главы государств по традиции дарения холодного оружия, обменялись монетами.

«Меч олицетворяет мою душу и душу корейского народа, который поддерживает вас», — сказал Ким Чен Ын.

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Владимир Путин в перерыве между переговорами отметил, что альтернативы мирному урегулированию северокорейской ядерной проблемы не существует.

«Россия готова приложить силы для снижения напряженности на корейском полуострове. Если соединить силы — можно сдвинуть скалу», — сказал президент России.

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Как сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация для КНДР является дружественным соседом. Об этом сообщил глава КНДР Ким Чен Ын по итоги переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке.

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Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
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