Каннын, Южная Корея, , 13:05 — REGNUM

Сотрудники южнокорейской компании по контейнерным перевозкам Hyundai Merchant Marine (HMM) приняли добровольное участие в восстановлении пострадавших от пожаров районов провинции Канвондо. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, около 50 сотрудников компании приняли участие в волонтерской деятельности в районе Окке-мён города Каннын.

Ранее, 23 марта по просьбе администрации Косон компания предоставила пять сорока фунтовых контейнеров для хранения продуктов и предметов первой необходимости и других целей.

Известно, что компания также предоставит еще 20−30 контейнеров для владельцев малого и среднего бизнеса в городе Сокчхо, которые потеряли свои офисы в пожаре.