Крупный рынок в Махачкале может стать очагом инфекции

Махачкала, , 13:27 — REGNUM Множество нарушений выявлено в работе ООО «Атриум рынок № 2» — одной из крупнейших торговых точек в городе Махачкале. Они создают угрозу здоровью населения, так как могут стать причиной возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Специалисты установили, что на рынке не предусмотрены раздельные туалеты для персонала и посетителей. У администрации отсутствуют документы об утилизации биологических отходов и о выполнении дезинфекционных работ. Территория рынка содержится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, захламлена, не везде предусмотрена ливневая канализация и поливочные краны. Часть участков не облицована кафелем, что препятствует проведению мойки и дезинфекции.

На территории торгового объекта не созданы условия для соблюдения продавцами правил личной гигиены. При реализации пищевой продукции, в том числе молочной, коммерсанты не придерживаются положенного температурного режима. Продукты со специфическим запахом не хранятся отдельно от других — воспринимающих запахи. Многие из продавцов не имеют документов о прохождении медицинских осмотров и гигиенического обучения.

Перечисленное — лишь малая часть выявленных специалистами нарушений. Директор рынка признан виновным в неисполнении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и оштрафован. Кроме того, суд обязал дирекцию торговой зоны в течение месяца устранить все нарушения.

Читайте также: Погорельцы рынка в Дагестане пожаловались властям на дирекцию зоны торговли

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в деятельности рынка № 2 «Атриум» было выявлено также множество нарушений пожарной безопасности. В частности, было установлено, что на территории отсутствует система пожаротушения, не предусмотрена система внутреннего противопожарного водоснабжения и не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

В результате 25 марта 2019 года на территории рынка случился пожар, площадь возгорания составила около 300 кв. м. Основное здание рынка практически не пострадало, однако огонь повредил помещения на прилегающей территории, в том числе 17 павильонов по продаже фруктов и овощей, кафе и магазин потребительских товаров.