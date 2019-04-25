Барнаул, , 12:41 — REGNUM

В Алтайском крае установившаяся сухая и ветреная погода не способствует нормализации ситуации с пожарами. Напротив, это может привести к ухудшению пожарной обстановки. Об этом ИА REGNUMзаявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 25 апреля.

Пожарные Алтайского края 22.mchs.gov.ru

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Так, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 135 возгораний. Причиной более сотни из них стали несанкционированные палы травы.

В чрезвычайном ведомстве напомнили об осторожности при обращении с огнём в сухую погоду, а также административной ответственности в виде штрафов за нарушение требований пожарной безопасности, которые для граждан могут достигать трёх тысяч рублей, а для юридических лиц — двухсот тысяч рублей.

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Так, в конце марта 2019 года бригадир полеводческой бригады на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных севернее села Подсосново Бурлинского района жёг солому и пожнивные остатки за что поплатился штрафом в размере 6 тыс. рублей. В апреле за выжигание травы были наказаны ещё двое жителей.

Добавим, что, по прогнозам синоптиков, погода в предстоящие сутки 25 апреля в Алтайском крае будет ветреной (до 23 метров в секунду), небольшие дожди пройдут лишь в отдельных районах. Такая ситуация вновь может привести к ухудшению обстановки с пожарами.