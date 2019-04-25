После массовых жалоб на «перетоп» в Петербурге снижают «градус» батарей

Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM Отопительный сезон 2018−2019 годов в Петербурге близится к завершению. C 26 апреля город переходит на периодическое протапливание. Тем временем жители жалуются на «перетоп», создающий жару в квартирах и увеличивающий счета за коммунальные услуги.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского, на режим периодического протапливания c 00:00 26 апреля энергетики переходят в связи с установившейся в городе теплой погодой. В то же время, по данным синоптиков, в конце апреля — начале мая в Петербурге заметно похолодает.

«Переход на периодическое протапливание позволит, с одной стороны, снизить температуру в жилых домах, с другой стороны — при похолодании восстановить работу систем отопления зданий в полном объеме в короткие сроки», — объясняют в Смольном.

В детские учреждения, здания поликлиник, больниц и социальных организаций тепло будут подавать в полном объеме до полного окончания отопительного периода.

Полное прекращение регулярного отопления произойдет при стабильной положительной температуре наружного воздуха и прогнозе о повышении температуры.

Тем временем о массовых жалобах жителей на «перетоп» в Кировском районе города сообщил 25 апреля депутат Заксобрания Петербурга, единоросс Алексей Цивилев. Он направил обращение вице-губернатору Николаю Бондаренко.

«Предложил создать оперативный штаб по рассмотрению обращений жителей, связанных с превышением нормативной температуры воздуха в многоквартирных домах, а также выработать единый алгоритм действий для регулирования подачи тепла в таких случаях», — пояснил депутат суть своего обращения.

Добавим, что уходящий отопительный сезон в городе был отмечен целым рядом серьезных аварий, некоторые из которых привели к трагическим последствиям. Это связано с большим износом трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

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