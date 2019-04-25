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Уровень счастья жителей России «зашкаливает» — опрос

Общество

Данные ВЦИОМ

Уровень счастья жителей России «зашкаливает» — опрос
Джованни Баттиста Торрилья. Счастливая семья

Москва, 25 апреля 2019, 12:35 — REGNUM  В России в апреле 2019 года зафиксирован самый максимальный уровень счастья за все время исследований. Полностью или частично счастливы 86% граждан РФ. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные регулярного мониторинга уровня счастья россиян.

Наиболее счастливыми себя считают люди в возрасте 25 — 34 года (90%) и люди со средним или высоким достатком (94%).

Жителей России делает счастливыми семья (33%), собственное здоровье и здоровье близких (21%), дети (18%) и хорошая работа (17%).

Опрос проведен 14 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%

Подробнее: Жители России дали свой «рецепт» счастья

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, самый главный «рецепт счастья» — это здоровье своё и близких людей (33%) и семейные отношения (21%).

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Социологические опросы
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